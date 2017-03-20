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МВФ еще не знает, когда состоится заседание по Украине

20 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Международный валютный фонд еще не определился с новой датой заседания Совета директоров по вопросу завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Об сообщили в пресс-службе фонда, передает Интерфакс-Украина.

"Заседание Совета директоров, назначенное на 20 марта, было отстрочено, чтобы оценить влияние последних событий на программу сотрудничества. МВФ рассчитывает сообщить о новой дате заседания в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как известно, Совет директоров МВФ перенес запланированное на понедельник рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.

В Минфине заявили, что перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.

В свою очередь, Национальный банк Украины в ответ на запросы СМИ сообщает, что Украина находится в программе сотрудничества с МВФ. "Последний ход событий в стране нуждается в дополнительном изучении их потенциального влияния на экономику и его учет в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом", - сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

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