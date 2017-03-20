Сегодня 20 марта 2017 года, 11:51

Инвестиционный рынок недвижимости: глобальный консерватизм и украинский оптимизм

Самый влиятельный мировой форум в области недвижимости MIPIM-2017, завершившийся в Каннах, определил глобальные тренды и обозначил возможности привлечения иностранных инвесторов в Украину. Об этом рассказал Андрей Довбенко, управляющий партнёр юридической фирмы N&D.

Являясь ежегодной площадкой для построения диалога между всеми игроками мирового рынка недвижимости, выставка MIPIM продемонстрировала всё самое новое и инновационное, что может служить объектом инвестирования. Но очевидна и другая сторона этого рынка как одного из ключевых инвестиционных направлений – консерватизм методов работы и подходов в развитии. По сравнению с финансовым рынком, который сегодня полностью основан на информационных технологиях, даже на глобальном уровне рынок недвижимости остаётся в 20м веке, где до сих пор ключевое значение имеют личные связи девелоперов и наработанные концепции.

В целом для развития рынка недвижимости Украины можно выделить несколько явных трендов, обозначенных в рамках MIPIM. Главный из них – инвестиции в жизнь и комфортное жизненное пространство – наиболее востребованны. Мировой рынок недвижимости давно перестал мыслить категориями штамповки квадратных метров. Важнее – их преобразование в качественную, удобную жизненную среду. Тренды развития недвижимости – комплексное освоение территорий, продвижение концепции «город в городе», агломерации с автономной инфраструктурой.

Еще одним глобальным трендом, влияющем на развитие рынка недвижимости, является перенаселенность. К 2030-му на планете будет до 40 городов с населением больше 10 млн человек. Сегодня таких – 28. Почти 4 млрд человек к тому времени станут горожанами, при том, что сегодня их 1,6 млрд.

Эти тенденции влияют на сокращение нормативов офисных пространств и общественных площадей из расчета на одного человека. Уже к 2020-му в развитых странах этот показатель составит около 15 кв. м, в отличие от 25 в 2000-м. Девелоперам уже думают не только о коммерческой выгоде, но и о социальных запросах общества. В жилищном строительстве это проявляется в нарастании тенденции смарт-формата.

В мире зреет запрос на более эффективное управление временем, высокое качество среды обитания, статусность соседского комьюнити. Ценность и востребованность проекта определяется наличием в комплексе качественных школ, детсадов, фитнес-центров, внутренних пространств, защищенных от внешнего вторжения. Это – маркеры качества и продуманности проекта.

Все эти тенденции уже сегодня могут служить маяком для планирования, развития креативности в формировании городской среды Киева и ключевых городов Украины с тем, чтобы привлекать иностранных инвесторов.

Пока что украинский девелоперский рынок вынужден отвечать местным запросам, ориентированным на категорию выживания в городе, вместо того, чтобы делать ставку на комфорт, качество и нестандартные решения. По этой причине за 10 лет в Киеве не привлекли серьезных инвестиций в создание в европейской набережной, в креативное освоение городского индастриала, формирование локальных дружелюбных сервисов для жителей и гостей города.

Участие Украины в MIPIM-2017 обозначило заметный интерес со стороны иностранных инвесторов. За три дня я почувствовал определенный интерес со стороны европейских инвесторов к возможности и условиям входа на наш рынок. Наиболее основательным из европейцев мне показался подход Германии и Польши. Сильнее аппетит к украинскому рынку проявили Индия, арабские страны, Китай, Малайзия и Сингапур, так называемые «рынки экзотических денег».

Сформулирую три тезиса, которые вызывают инвестиционный интерес и дают понимание смысла инвестирования в украинскую недвижимость.

Во-первых, рынок недвижимости в Украине – на ценовом дне. Это время удачное для покупки активов, в том числе проблемных. Сегодня – оптимальные условия для их юридической очистки. Через три-пять лет стоимость таких активов будет в два-три раза дороже. Для игроков с перенасыщенных деньгами азиатских рынков – это интересно и перспективно.

Во-вторых, важно понимание, что проблемы коррупции и бюрократии в Украине не являются критическими. Безусловно, эти темы интересуют инвесторов. Но многие из них отмечают значительные достижения Украины в борьбе с этими негативными явлениями. К тому же, у них есть понимание того, что проблема назойливой бюрократии решается привлечением профессиональных советников или локальных партнеров.

В-третьих, Украина дает возможность инвесторам получать высокую маржу в связи с наличием в стране определенных рисков. Исходя из этого, при корректном внешнем позиционировании бизнес-процессов наш рынок недвижимости может привлечь серьезных игроков в области девелопмента. И в ближайшие 2-3 года в Украине возможны масштабные международные девелоперские проекты.

Но есть еще один критически важный аспект в повышении инвестиционной привлекательности Украины. Инвесторы часто опираются на недостаточно корректную информацию в отношении нашей страны. И чаще всего причиной этого является недостаточно позитивное отношение в позиционировании национального рынка самих украинских делегатов на различных международных выставках, форумах и конференциях.

Акценты на войне, коррупции и финансовой нестабильности не способствуют деловой активности и в целом – необязательны. Тем более, когда инвестор об этом сам не спрашивает. Мы должны нести, в первую очередь, информацию о положительных изменениях в стране, доносить позитивные месседжи, потому что негативные и так распространят без нашего участия.

При этом, мировой инвестиционный рынок готов к позитивным меседжам из Украины. Сейчас самое лучшее время приходить в Украину, а все бюрократические проблемы можно решить абсолютно законным путём, если для этого использовать профессиональных и опытных советников или локальных партнёров.

Что касается законодательной и регуляторной базы, она не успевает за требованиями времени даже в таком консервативном направлении как рынок недвижимости, поэтому задача всех юристов и всех, кого интересует недвижимость, создавать механизмы и строить процессы, чтобы можно было эффективно развивать недвижимость в мире, и эффективно развивать этот рынок для достижения глобальных целей.