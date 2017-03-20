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НКРЭ хочет увеличить цену на электроэнергию вместо ранее утвержденного снижения

20 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.

Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта.

Согласно материалам, ОРЦ на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).

Как пояснил глава НКРЭ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, необходимость увеличения ОРЦ связана с необходимостью обеспечить стабильную работу энергосистемы страны, на что энергетический уголь будут покупать за рубежом.

“Бесспорным сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за рубежом по цене до 100 долларов за тонну”, – написал он.

В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, утвержденный 3 марта, предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26541000 тонн угля.

Его импорт в этом году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в том числе во II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Ранее НКРЭ обнародовала проект решения об увеличении тарифов на отпуск тепла и электроэнергии для теплоэлектроцентралей, согласно которому рост цен на уголь в их тарифах вырастет на 26,2-26,5%.

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