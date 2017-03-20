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Правительство доработает закон об авто на иностранной регистрации

20 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

В среду правительство проведет заседание рабочей группы с участием представителей таможни, налоговой, правительства для доработки законопроекта об авто на иностранной регистрации. Об этом сообщил народный депутат (внефракционный) Юрий Деревянко.

«В следующую среду состоится заседание рабочей группы с участием представителей таможни, налоговой, правительства для доработки соответствующего законопроекта», – написал г-н Деревянко в Фейсбуке.

«На этой неделе много автоактивистав, которые пользуются автомобилями на иностранной регистрации, были под Кабинетом министров, под Верховной Радой и у профильного комитета с одним требованием – наконец решить проблему автомобилей на иностранной регистрации», – отметил г-н Деревянко.

«Таких автомобилей очень много. По разным данным, от 1 до 1,5 млн. Власти пока не делает конкретных шагов навстречу, имитируя свое положительное отношение, параллельно арестовывая такие автомобили. В автовладельцев требуют по 5-6 тысяч гривен, чтобы машину не забрали на штраф-площадки», – написал г-н Деревянко.

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Комментарии:»

Баран 20 марта 2017 года 10:04 #

Авто активістів які користуються авто на іноземній реєстрації. Також активістів які не бажають платити податки. Активістів які не бажають платити аліменти.активістів які не бажають виконувати правила дорожнього руху. Активістів які не бажають справедливих судових рішень проти їхніх подєльників. Активістів які здійснюють представництво інтересів сторін судових спорів і які фільтрують суддів що розглядали справи за їх участі.Рай для різного роду активістів.
Але немає активістів які б хотіли жити за законами країни. Всі хочуть для себе особливого статусу і щоб обов'язково на них не поширювалися закони.

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