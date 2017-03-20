Сегодня 20 марта 2017 года, 10:20

Правительство доработает закон об авто на иностранной регистрации

В среду правительство проведет заседание рабочей группы с участием представителей таможни, налоговой, правительства для доработки законопроекта об авто на иностранной регистрации. Об этом сообщил народный депутат (внефракционный) Юрий Деревянко.

«В следующую среду состоится заседание рабочей группы с участием представителей таможни, налоговой, правительства для доработки соответствующего законопроекта», – написал г-н Деревянко в Фейсбуке.

«На этой неделе много автоактивистав, которые пользуются автомобилями на иностранной регистрации, были под Кабинетом министров, под Верховной Радой и у профильного комитета с одним требованием – наконец решить проблему автомобилей на иностранной регистрации», – отметил г-н Деревянко.

«Таких автомобилей очень много. По разным данным, от 1 до 1,5 млн. Власти пока не делает конкретных шагов навстречу, имитируя свое положительное отношение, параллельно арестовывая такие автомобили. В автовладельцев требуют по 5-6 тысяч гривен, чтобы машину не забрали на штраф-площадки», – написал г-н Деревянко.