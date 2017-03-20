Сегодня 20 марта 2017 года, 10:20

КМУ начал выбирать аудитора для НАБУ

Кабинет министров начал отбор своего аудитора для НАБУ.

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в субботу.

"Начали отбор аудитора для НАБУ от Кабмина. Александр Саенко (министр Кабинета министров - ред) и Павел Петренко (министр юстиции - ред) встретились с представителями общественности относительно открытого отбора представителя от правительства в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку работы НАБУ", - написал Гройсман.

По его словам, очень важно, чтобы этот отбор был максимально прозрачным ради того, чтобы выбрать действительно достойного и профессионального кандидата с безупречной репутацией и профессиональными навыками.

"Ожидаю конструктивного диалога власти и общественности и избрания по-настоящему ответственного представителя", - добавил премьер.

В свою очередь, Саенко сообщил, что по поручению Гройсмана совместно с Петренко встретился с представителями общественности.

"При их участии проведем открытый и прозрачный отбор кандидата в состав комиссии. Никаких сомнений в уровне профессионализма и беспристрастности членов этой комиссии не должно быть!", - написал он.

Как известно, согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

16 марта Верховная Рада не смогла внести в повестку дня вопрос об избрании аудитора НАБУ.