Сегодня 20 марта 2017 года, 10:20

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Нацбанк упростил покупку валюты для бизнеса

Национальный банк Украины разрешил субъектам хозяйствования покупку валюты за счет полученных гривневых кредитов под государственные гарантии в рамках программ повышения обороноспособности и безопасности государства. Постановление №22 вступило в силу 16 марта. Также регулятор ввел упрощенный порядок покупки валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.

Украина ратифицировала Соглашение о ЗСТ с Канадой

Депутаты Верховного Совета Украины одобрили ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой. Со вступлением в действие Соглашения о ЗСТ Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады, на протяжении 7 лет приведя таможенную политику к паритету.

МВД запустило по Украине сервисные центры на колесах

Первые 20 мобильных сервисных центров МВД разъехались по Украине, чтобы предоставлять админуслуги в отдаленных населенных пунктах. Например, регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, прием запросов на получение справок об отсутствии судимости. Передвижные центры будут работать по запросу местных органов власти.

Трудовой кодекс подготовлен к принятию в целом

Члены Комитета Верховного Совета Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на заседании 15 марта поддержали подготовленный ко второму чтению проект Трудового кодекса (№ 1658). Ранее с целью доработки законопроекта была создана специальная рабочая группа, чтобы учесть мнение всех сторон социального диалога, состоялось 38 заседаний, во время которых рассмотрены предложения и поправки.

КМУ утвердил создание независимых набсоветов в госкомпаниях

КМУ утвердил порядок создания и функционирования независимых наблюдательных советов в государственных компаниях. Сформированные по новым правилам набсоветы будут формировать стратегию развития гос компаний, назначать менеджмент, оценивать его работу и выбирать независимого аудитора для проведения проверки. Таким образом, возможность политического вмешательства в работу госпредприятий почти нивелируется, а коррупционные риски значительно снижаются, отмечают в правительстве.

Минфин планирует запустить земельную реформу в этом году

Земельная реформа на Украине будет запущена уже в этом году, заявил Министр финансов Александр Данилюк. По его словам, это нужно для того, чтобы аграрный сектор получил новый толчок для развития, чтобы можно было привлекать инвестиции и чтобы люди смогли сами распоряжаться собственной землей. А.Данилюк отметил, что очень важно законодательно урегулировать, как будет работать рынок земли, и эти вопросы еще будут обсуждаться с международными и украинскими экспертами.

Укрэнерго и Укргаздобыча будут продавать непрофильные активы через ProZorro

ПАО «Укргаздобыча» и ГП «НЭК «Укрэнерго» подписали с «ProZorro.Продажи» меморандум о сотрудничестве в новом проекте, который распространяется на различные сегменты сферы продаж государственной собственности. Через электронную систему госпредприятия смогут выставить на продажу свое имущество, в частности, непрофильные активы. Ожидается, что впоследствие электронная система позволит реализовывать через прозрачные аукционы так называемые объекты малой приватизации (здания, целостные имущественные комплексы и т.п.).

За основу приняты упрощения документирования увечий бойцов АТО

Верховный Совет принял в первом чтении законопроект № 3728, которым упорядочивается и упрощается процесс получения раненными бойцами АТО справки о причинной связи ранения с выполнением военных обязанностей. Сейчас значительное количество бойцов АТО, получивших ранения во время боевых столкновений, не могут получить предусмотренные законодательством льготы и компенсации вследствие несовершенства положений законодательства.

Гройсман пообещал ликвидировать неэффективные таможни

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал ликвидировать неэффективные украинские таможни. Выступая на 13 ежегодной инвестиционной конференции, он заявил: «Мы преодолеем коррупцию на всех таможнях страны, мы обеспечим реформирование таможни, мы ликвидируем неэффективные таможни». По его словам, правительство уже имеет понимание, какие решения нужно принимать, чтобы реформировать таможню, однако для этого необходима поддержка парламента.

Ратифицирована конвенция с Люксембургом об избежании двойного налогообложения

Верховный Совет Украины ратифицировал конвенцию между правительством Украины и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в парламенте, министр финансов Александр Данилюк отметил, что ратификация соглашения позволит стимулировать двустороннее сотрудничество между странами, избежать двойного налогообложения субъектов хозяйственной деятельности стран, избежать уклонения от уплаты налогов.

ЕБРР запускает на Украине программу поддержки климатически-дружественных бизнесов

Европейский банк реконструкции и развития запускает на Украине инновационные ваучеры - инструмент финансовой поддержки для проектов по уменьшению воздействия на климат, реализуемых украинскими компаниями. Благодаря этому инструменту украинские компании могут получить безвозвратное финансирование для своих инновационных проектов, направленных на внедрение или разработку климатических технологий для сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения влияния на климат.

Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-паспортам

Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам. «Украина и Турция подписали договор, которым упростили взаимные поездки граждан. Отныне с ID-картами можно ездить без виз», - сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.