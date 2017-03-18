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Игорь Бенедисюк прокомментировал вчерашний инцидент, связанный с нападением группы неизвестных лиц (видео)

18 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Высшего совета правосудия опубликована прямая речь Председателя ВСП Игоря Бенедисюка о нападении группы неизвестных лиц в балаклавах, которое произошло вечером 17 марта 2017 года. Приводим оригинал сообщения:

"Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк:

Вчора на мене стався напад, який я пов’язую з моєю професійною діяльністю, з принциповою позицією щодо очищення суддівських лав. Група невідомих мені осіб у кількості 10-15 в балаклавах, з фаєрами погрожували знищенням фізично особисто мені та моїй сім’ї, блокували автомобіль, пошкодили майно.

Вважаю, що погрози знищення мого майна та мене особисто фізично пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя в останній період, а саме звільненням судді Отрош, звільненням судді Татькова, відстороненням судді Ємельянова, а також наданням згоди на арешт суддів.

Вважаю, що це спроби певних політичних сил заблокувати роботу Вищої ради правосуддя через дискредитацію Голови ВРП, а також через дискредитацію органу і неможливість продовжити його роботу.

Детальніше у відео за посиланням.

Заява Національної поліції щодо розслідування за фактом подій біля будинку Голови Вищої ради правосуддя у столиці. "

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