На сайте Высшего совета правосудия опубликована прямая речь Председателя ВСП Игоря Бенедисюка о нападении группы неизвестных лиц в балаклавах, которое произошло вечером 17 марта 2017 года. Приводим оригинал сообщения:
"Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк:
Вчора на мене стався напад, який я пов’язую з моєю професійною діяльністю, з принциповою позицією щодо очищення суддівських лав. Група невідомих мені осіб у кількості 10-15 в балаклавах, з фаєрами погрожували знищенням фізично особисто мені та моїй сім’ї, блокували автомобіль, пошкодили майно.
Вважаю, що погрози знищення мого майна та мене особисто фізично пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя в останній період, а саме звільненням судді Отрош, звільненням судді Татькова, відстороненням судді Ємельянова, а також наданням згоди на арешт суддів.
Вважаю, що це спроби певних політичних сил заблокувати роботу Вищої ради правосуддя через дискредитацію Голови ВРП, а також через дискредитацію органу і неможливість продовжити його роботу.
Детальніше у відео за посиланням.
Заява Національної поліції щодо розслідування за фактом подій біля будинку Голови Вищої ради правосуддя у столиці. "
Сохранить:
Контакты:
Внимание! Коментарии к этой новости проходят премодерацию. Соответственно, в топике они появляются после их проверки модератором.
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: