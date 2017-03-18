Сегодня 18 марта 2017 года, 08:16

Совершено нападение на председателя ВСП Игоря Бенедисюка

17 марта поздно вечером более 10 одетых в балаклавы человек совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену у их частного дома. Об этом сообщается на странице ВСП в сети Facebook.

И.Бенедисюк вызвал полицию. В то же время, в целях самозащиты г-н Бенедисюк был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия. На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, часть нападавших задержаны. Председатель Высшего совета правосудия обратился в Национальную полицию Украины с соответствующим заявлением.