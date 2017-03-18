Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 марта 2017 года, 08:16

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Совершено нападение на председателя ВСП Игоря Бенедисюка

18 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

17 марта поздно вечером более 10 одетых в балаклавы человек совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену у их частного дома. Об этом сообщается на странице ВСП в сети Facebook.

И.Бенедисюк вызвал полицию. В то же время, в целях самозащиты г-н Бенедисюк был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия. На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, часть нападавших задержаны. Председатель Высшего совета правосудия обратился в Национальную полицию Украины с соответствующим заявлением.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом