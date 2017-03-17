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Автор Капитошки отсудила 150 тыс. грн за использование образа

17 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Писательница Наталья Гузеева отсудила более 150 тыс. грн за использование образа Капитошки в названиях детских надувных батутов. Об этом пишет zaxid.net со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева, которым удовлетворен иск писательницы против ООО «Торговый дом «Медиатрейдинг».

В суд Н.Гузеева обратилась после того, как увидела в интернет-магазинах товары с упоминанием Капитошки - надувные батуты, перекидные календари и часы. Поскольку производитель этих товаров не обратился к ней за разрешением на использование в названиях слова «Капитошка», писательница через суд требовала возместить ей 40 минимальных зарплат.

В октябре 2015 года эксперты Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз посчитали, что из-за нелегального использования образа Капитошки в названиях детских товаров Н.Гузеева не получила 612 тыс. грн.

Украинская анимационная студия создала серию пластилиновых развивающих мультиков для малышей от 1 года. Однако во время судебного процесса писательница решила уменьшить размер исковых требований, ограничившись лишь использованием Капитошки в названиях надувных батутов.

Представители ответчика в судебном заседании заявили, что иск является безосновательным, поскольку после получения искового заявления товары с упоминанием Капитошки сняли с производства.

Однако суд удовлетворил требования Гузеевой, обязав ООО «Торговый дом «Медиатрейдинг» оплатить автору сценариев мультфильмов о Капитошка более 150 тыс. грн за нарушение имущественных прав, а также более 4,5 тыс грн в качестве компенсации судебных расходов.

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