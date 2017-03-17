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22 апреля состоится Конференция адвокатов Одесской области

17 марта 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

22 апреля состоится Конференция адвокатов Одесской области. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«В соответствии с решением Совета адвокатов Украины №№ 40, 43 от 16.02.2017 года об избрании делегатов на отчетно-выборный съезд адвокатов Украины, запланированный на 9-10 июня 2017 года в городе Киеве, Советом адвокатов Одесской областях принято решение провести Конференцию адвокатов Одесской области 22 апреля 2017 в 10 часов в помещении музыкальной школы им. П.С.Столярского по адресу: г. Одесса, Сабанеев мост, 1 (начало регистрации в 9 часов)», - идет речь в сообщении.

Собрание адвокатов для избрания делегатов на Конференцию в районах г.Одессы, городах и районах Одесской области состоятся 8 апреля 2017 года в 10 часов в помещении Одесской областной коллегии адвокатов по адресу г. Одесса, ул. Греческая, 25 (для адвокатов г.Одессы), а также по месту нахождения помещений, в которых адвокаты городов и районов Одесской области осуществляют свою адвокатскую деятельность (для адвокатов Одесской области).

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