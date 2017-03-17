НАПК направило в суд еще 4 протокола за несвоевременную подачу е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд еще 4 административных протокола за несвоевременную подачу е-деклараций. Об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.
Сообщается, что в суд направлены еще 4 административных протокола о несвоевременном представление электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Также сообщается, НАПК установило нарушения сроков подачи деклараций работниками МОН, Минэкологии, Госспецсвязи и Соломенской РГА Киева.
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