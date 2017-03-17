Сегодня 17 марта 2017 года, 17:06

КМУ в 2017 году не планирует повышать зарплаты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году Кабинет министров Украины не планирует повышения заработных плат в Украине. Об этом премьер-министр сказал во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 марта.

В.Гройсман добавил, что следующего повышения заработных плат следует ожидать в следующем, 2018 году. В этом же году планируется только поднятие минимальных социальных стандартов на 10%.

«10% повышение мин. соцстандартов. Другие действия сделать трудно, учитывая экономику. Следующие шаги предусматриваются в 2018», - сказал В.Гройсман.