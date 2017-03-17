КМУ в 2017 году не планирует повышать зарплаты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году Кабинет министров Украины не планирует повышения заработных плат в Украине. Об этом премьер-министр сказал во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 марта.
В.Гройсман добавил, что следующего повышения заработных плат следует ожидать в следующем, 2018 году. В этом же году планируется только поднятие минимальных социальных стандартов на 10%.
«10% повышение мин. соцстандартов. Другие действия сделать трудно, учитывая экономику. Следующие шаги предусматриваются в 2018», - сказал В.Гройсман.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: