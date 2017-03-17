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НАПК требует от Е.Нищука провести служебные расследования в Минкульте

17 марта 2017 года Источник:ДЕЛО

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило министру культуры Евгению Нищуку о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона в Министерстве культуры. Такое решение было принято на заседании, сообщает пресс-служба Нацагентства.

Все нарушения были обнаружены во время плановой проверки в Минкультуры, которая прошла в феврале.

«Принятым документом требуется провести служебные расследования в отношении сотрудников Министерства культуры Украины с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, по результатам которых привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Среди претензий к Е.Нищуку:

- Минкульт не провел спецпроверку в отношении 25 руководителей учреждений культуры;

- не принял мер по привлечению к дисциплинарной ответственности руководителя учреждения культуры, связанного с коррупцией;

- не принял решения по урегулированию конфликта интересов у подчиненного лица;

- не проверил и не сообщил Нацагентству о фактах непредставления и несвоевременного представления работниками министерства ежегодной декларации за 2015 год.

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