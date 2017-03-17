Сегодня 17 марта 2017 года, 17:06

Эксперты проанализировали риски, связанные с проверками Гоструда и презентовали свежую судебную практику

15 марта с.г. в офисе КПМГ-Украина состоялся бизнес-завтрак, посвященный проверкам Гоструда. «Инициатива проведения мероприятия для бизнеса вызвана новыми огромными штрафами в результате проверок Гоструда, которые были введены с 1 января 2017 года согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года №1774-VIII, - отметила Елена Кочергина, руководитель практики коммерческого права и недвижимости КПМГ-Украина.

«Зачастую изменения в законодательстве застают бизнес врасплох, поэтому мы решили проанализировать все риски, связанные с проведением проверок и наложением штрафов, а также презентовать свежую судебную практику», - добавила г-жа Кочергина.

Согласно новым изменениям в Кодексе законов о труде, за недопуск инспектора к проверке по вопросам соблюдения трудового законодательства предприятие может быть оштрафовано на сумму до 100 минимальных зарплат, что на сегодня составляет 320 тысяч грн. Учитывая тот факт, что в феврале правительство заявило о возможности повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч грн, в результате такого повышения штраф может возрасти до полумиллиона гривен.

Елена Кочергина озвучила основные изменения в процессе проверки, а также сопоставила нормы действующих в Украине Конвенций Международной организации труда и Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». «Трактовка норм на сегодняшний день неоднозначна, поэтому мы пригласили представителя Гоструда, чтобы бизнес мог послушать реальные кейсы проверок изнутри», - отметила г-жа Кочергина.

Госслужбу Украины по вопросам труда во время бизнес-завтрака представила Елена Коновалова, заместитель директора департамента по вопросам труда - начальник отдела по вопросам трудовых отношений Гоструда. «Вскоре может появиться новый Порядок осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения. Сейчас документ находится на правовой экспертизе в Министерстве юстиции Украины. Это четвертая редакция Порядка, она принципиально отличается от предыдущих», - сообщила Елена Коновалова. Также Елена Коновалова сообщила о пяти случаях наложения органами Гоструда штрафа в размере 320 тысяч грн.

Завершил дискуссию бизнес-завтрака Леонид Горшенин, старший юрист КПМГ-Украина, который представил свежую судебную практику и описал эффективный алгоритм оспаривания штрафов, наложенных органами Гоструда, для их отмены.