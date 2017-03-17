Предупрежден — значит вооружен! Вот девиз II Форума по защите бизнеса, призванного «вооружить» его участников актуальной полезной информаций и стать дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем в обсуждении и поиске эффективных защитных инструментов и механизмов.
Участники Форума будут искать ответы на такие глобальные вопросы, как «Государство — бизнес-партнер или угроза бизнесу?», «Кто и на каких условиях готов инвестировать в украинскую экономику?», «Как рейдерство отражается на инвестиционной привлекательности государства и существует ли панацея от этого негативного явления?», «Как противостоять внешним и внутренним бизнес-угрозам?».
Кроме того, гости мероприятия обсудят зоны риска в уголовном и антикоррупционном законодательстве, проанализируют конкретные примеры атак на бизнес и интересные судебные кейсы, а также услышат истории о том, как бизнес сам себе вредит, из уст международных экспертов.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) предусмотрены особые условия участия: - 50 % от полной стоимости.
Дата проведения: 5 апреля 2017 года
Время проведения: 09:00-18:30
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер: АО AVER LEX
Мероприятие аккредитовано Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Ольга Кириенко ─ координатор Форума
(067) 663-34-30, e-mail: o.kirienko@pravo.ua
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