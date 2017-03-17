Сегодня 17 марта 2017 года, 15:35

Новый рибпатруль стартовал еще в одной области

К пяти областям, где уже работает рыбоохранный патруль, присоединилась Днепропетровщина. 14 марта в Днипре впервые начал действовать новый патруль. Об этом сообщается на сайте правительства.

В патруль в Днепропетровской области было набрано 16 патрульных на основе открытых кадровых конкурсов с привлечением общественности. С 20 февраля по 3 марта патрульные проходили обучение в Киеве на базе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) и стажировку в Киевском рыбном патруле. В течение 2017 года патруль получит современную технику - лодки, машины, приборы ночного видения.

Уже на следующий день после старта работы, 15 марта, новые «рибокопы» зафиксировали первое нарушение правил рыболовства в заливе Калоша, Днепровского водохранилища. Четыре человека осуществляли лов рыбы запрещенным орудием лова, которое было изъято. По зафиксированным нарушением был составлен протокол и направлен в районный суд.

Напомним, новый рыбоохранный патруль уже работает на территории Киевщины, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Харьковской областей. Запланирован запуск еще в 15 областях Украины. Рыбоохранный патруль создан вместо ликвидированных органов рыбоохраны, которые были объектом многочисленных нареканий со стороны рыбаков и предпринимателей области.