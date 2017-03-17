Сегодня 17 марта 2017 года, 15:35

Новации и практику трансфертного ценообразования обсудили на Национальном налоговом форуме во Львове

2 марта 2017 года во Львове в отеле «Днестр» состоялся Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование и прибыль». Организатором мероприятия выступило официальное издание Государственной фискальной службы Украины – «Вісник. Право знати все про податки і збори». Партнерами Форума стали Bureau Van Dijk, BakerTilly Ukraine,EBS, PwС Україна, «Маркет.Инфо».

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование и прибыль» стал масштабной профессиональной площадкой для обсуждения изменений трансфертного ценообразования (ТЦО) и начисления налога на прибыль в Налоговом кодексе -2017, которые вступили в силу с 1 января 2017 г. и существенно изменили условия бизнес-деятельности. Его участниками стали ведущие компании-лидеры бизнеса из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областей.

Докладчиками мероприятия выступили ведущие специалисты Государственной фискальной службы Украины, а также представители авторитетных консалтинговых, юридических и аудиторских компаний.

Новые критерии контролируемых операций и необходимость внесения дополнительной информации в документацию ТЦО стали темой выступления заместителя начальника отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита фискальной службы Украины Вячеслава Кругляка. Он также рассказал о требованиях к формированию отчетов и документации по ТЦО и предоставления их в органы ГФС Украины в установленные сроки.

Особенности заключения договоров при согласовании цен в контролируемых операциях раскрыл заместитель начальника Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины Александр Лепетюк. По его мнению, такие договора могут быть заключены между фискальной службой и бизнесом уже в этом году.

Начальник управления методологии налога на прибыль предприятий департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФС Украины Алексей Задорожный детально проанализировал изменения нормативной базы по налогу на прибыль, а также связанные с ними подтверждения операций первичными документами и исправления ошибок предыдущих отчетных периодов. В его докладе также шла речь об авансовых взносах при выплате дивидендов и вариантах уменьшения в случае переплаты налога на прибыль.

Операции с нерезидентами, которые не являются налоговыми резидентами в стране регистрации, были в центре внимания выступления исполнительного директора Baker Tilly Ukraine Сергея Барыбина.

Представитель стратегического партнера мероприятия обратил внимание на то, что финансовый результат плательщика налога в ТЦО увеличивается на 30% стоимости товаров (необоротных активов/работ/услуг), приобретенных у нерезидентов, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые входят в перечень Кабинета Министров Украины. «Впрочем, если цена обосновывается документацией и отвечает принципу «протянутой руки», то это требование не применяется», - отметил г-н Барыбин.

Владислав Папакин, директор департамента по трансфертному ценообразованию и международному налогообложению Baker Tilly Ukraine предоставил участникам мероприятия рекомендации по выбору методов ТЦО. Так, по мнению эксперта, метод сравнительной неконтролируемой цены следует применять при наличии биржевых котировок, а также, если объекты операции – права на использование интеллектуальной собственности. Метод цены перепродажи - при подготовке товара к перепродаже и транспортированию, а также при смешивании товаров. Метод «расходы +» - при исполнении работ (предоставлении услуг) лицам, которые являются связанными с отправителями результатов таких работ (услуг), а также при реализации товаров (работ, услуг) по долгосрочным договорам (контрактам) между связанными лицами. Метод чистой прибыли – в случае перепродажи товаров, исполнения работ, предоставлении услуг. Метод распределения прибыли - в случае, когда обе стороны операции используют нематериальные активы, которые оказывают существенное влияние на уровень рентабельности операции. Также Владислав рассказал о планах BEPS и особенностях составления Master File, Local File и Сountry by Country Report.

Просто о сложном - особенности установления соответствия цен по принципу «вытянутой руки» в контролируемых операциях на этапе их осуществления осветила Алина Бакулина, руководитель группы по трансфертному ценообразованию компании EBS. На практических примерах эксперт продемонстрировала как можно искать сопоставимые операции, которые нужно учитывать для применения того или иного метода.

Также представитель компании EBS предостерегла бизнес от продажи товаров по их себестоимости (или не намного дороже), что приводит к отрицательным, «нулевым» или очень малым показателям рентабельности. По ее мнению, основная цель любого бизнеса - это получение прибыли, таким образом, при установлении цены на товары следует учитывать, что доходы компании должны покрыть не только те расходы, которые были отнесены на себестоимость соответствующих товаров, но и другие расходы – административные, расходы на сбыт, другие операционные расходы, которые могут быть отнесены к операции.

В выступлении менеджера Bureau Van Dijk Ирины Сидоровой шла речь об использовании баз данных финансовых показателей компаний по методу рентабельности, которые предлагает компания. На данный момент Bureau Van Dijk сохраняет и структурирует данные более чем 120 информационных провайдеров с целью формирования стандартизированной финотчетности.

Генеральный партнер мероприятия в настоящее время предлагает базы данных Ruslana (компании СНГ), Orbis (компании со всего мира), Amadeus (европейские компании). «Наш отдельный продукт - tp catalyst – генератор отчетов по ТЦО - отметила Ирина Сидорова, - Ключевыми преимуществами использования наших информационных систем являются глобальное покрытие, унифицированный формат финпоказателей, детальная информация о структуре собственности и индикатор независимости BvD».

Партнер компании Sayenko Kharenko, адвокат Сергей Верланов рассказал присутствующим об эффективных стратегиях применения механизмов досудебного урегулирования налоговых споров на основе реальных кейсов. А Ольга Трифонова, руководитель группы по трансфертному ценообразованию компании PwC Ukraine и менеджер по трансфертному ценообразованию PwC Ukraine остановились на практических аспектах проведения анализа и подготовки документации по трансфертному ценообразованию.

Актуальные вопросы применения изменений в ТЦО вызвали активную профессиональную дискуссию участников рынка, представителей ГФСУ и независимых экспертов. Участники Форума задали специалистам по ТЦО немало вопросов, на которые получили конкретные ответы.

Партнерами Форума выступили: Bureau VanDijk - Генеральный партнер; Baker Tilly - Стратегический партнер; EBS - Консалтинговый партнер; PwС Украина - партнер форума; Агентство «Маркет.Инфо» - Информационно-аналитический партнер. Информационные партнеры - «Интерфакс-Украина» -Генеральный новостной партнер; «Рейтинг. Вісник»; «БИЗНЕС»; «Україна Бізнес Ревю»; ИА «Українські новини», Обозреватель, «Ліга Закон», «Юридична практика», ВолиньInfo.