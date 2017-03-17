Сегодня 17 марта 2017 года, 14:04

Председатель ФГИУ рассказал, что тормозит приватизацию на Украине

Массовая приватизация на Украине сможет стартовать после того, как будет ускорена передача объектов госсобственности в Фонд госимущества, а также будет исключены политические влияния на процесс приватизации. Об этом в блоге написал глава ФГИУ Игорь Билоус.

«Для того чтобы массовая приватизация на Украине стартовала, нам нужно выполнить несколько простых шагов: ускорить передачу объектов госсобственности; принять ряд непопулярных решений по реструктуризации долгов и ликвидации гособъектов-пустышек; перестать держаться за дряхлеющие предприятия с технологиями позапрошлого века; завязать с практикой завышенной оценки и, если уж на то пошло, продавать неликвиды за 1 гривну. И - последнее по списку, но не по важности, - исключить так называемый политический фактор из процесса приватизации», - отметил Игорь Билоус.

По словам председателя ФГИУ, на данный момент в планах на приватизацию-2017 числится около 30 сравнительно крупных предприятий, где доля государственной собственности выше 50%. Из них по 18-ти ожидается принятие Кабинетом министров условий продажи. По 7 объектам (шесть облэнерго и «Центрэнерго») ожидается пока Верховный Совет примет новый Закон о рынке электроэнергии (во втором чтении), а НКРЭКУ озвучит ставку RAB -тарифа. По ряду объектов (в том числе ОПЗ, ряд ТЭЦ и другие) накопился объем долгов, который отпугивает инвесторов.

Одной из главных проблем приватизации Игорь Билоус называет негативную динамику передачи предприятий в Фонд для подготовки к продаже.

«Статистика за 2016 год проста и печальна: ФГИУ получил от министерств и ведомств вместо 155 лишь 16 предприятий. Причем передача длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Периодически предприятия забирают из приватизационного списка, как, например, произошло с ДПЗКУ. Всего в 2016 году из списка на приватизацию было вычеркнуто 58 предприятий. Это то, что мы называем негативной динамикой. Кроме того, более 100 предприятий, подлежащие приватизации, до сих пор находятся в списках разных законов, запрещающих их продажу. Поэтому мы только в этом году имеем «зависший» Укрспирт, Аграрный фонд и другие госактивы, которые давно должны были быть проданы, но по разным причинам до сих пор не переданы Фонду для приватизации», - пояснил Игорь Билоус.

Как отметил председатель ФГИУ, возглавляемое им ведомство не принимает решений что приватизировать, что ликвидировать, а что оставить в госсобственности, а всего лишь готовит объекты к продаже.

«Вместе с МЭРТ и Baker & McKenzie мы написали новый закон о приватизации. Мы забрасываем Кабмин и министерства запросами, а депутатов - призывами поскорее принять «горящие» законопроекты. Поэтому используем все площадки, чтобы напомнить: процесс приватизации нужно ускорять, а не исключать объекты из приватизации. И сделать это можно лишь совместными усилиями всех институтов», - подчеркнул Игорь Билоус.