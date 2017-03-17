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КМУ утвердил коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве

17 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

На заседании правительства был утвержден коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

«Кабинет министров сегодня на своем заседании принял постановление «Некоторые вопросы социальной защиты застрахованных лиц», которым во исполнение части второй статьи 37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» утвержден коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2017 года в размере 1,236», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит осуществить перерасчет сумм ежемесячных страховых выплат для 211 009 человек, пострадавших на производстве, и членов их семей.

Средний размер ежемесячной страховой выплаты после проведения такого перерасчета увеличится на 415 грн и составит в среднем 2172 гривны.

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