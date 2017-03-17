На Украине появятся электронные трудовые книжки

На Украине запустят электронные трудовые книжки. Сервис уже в разработке, пилотный запуск готовят к осени.
«Общий объем пенсионных расходов запланировано на уровне 283,2 миллиарда гривен. Это почти на 30 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. И в этих расходах учтено и двукратное увеличение минимального размера пенсий в связи с ростом прожиточного минимума в мае и декабре текущего года», – сказал Алексей Зарудный, председатель правления Пенсионного фонда Украины.
Чиновники к осени планируют полностью закончить оцифровку бумажных ведомостей. Это позволит пенсионерам обращаться в органы соцзащиты независимо от места регистрации.
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