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На Украине появятся электронные трудовые книжки

17 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

На Украине запустят электронные трудовые книжки. Сервис уже в разработке, пилотный запуск готовят к осени.

«Общий объем пенсионных расходов запланировано на уровне 283,2 миллиарда гривен. Это почти на 30 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. И в этих расходах учтено и двукратное увеличение минимального размера пенсий в связи с ростом прожиточного минимума в мае и декабре текущего года», – сказал Алексей Зарудный, председатель правления Пенсионного фонда Украины.

Чиновники к осени планируют полностью закончить оцифровку бумажных ведомостей. Это позволит пенсионерам обращаться в органы соцзащиты независимо от места регистрации.

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