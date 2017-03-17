Сегодня 17 марта 2017 года, 14:04

На Украине появятся электронные трудовые книжки

На Украине запустят электронные трудовые книжки. Сервис уже в разработке, пилотный запуск готовят к осени.

«Общий объем пенсионных расходов запланировано на уровне 283,2 миллиарда гривен. Это почти на 30 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году. И в этих расходах учтено и двукратное увеличение минимального размера пенсий в связи с ростом прожиточного минимума в мае и декабре текущего года», – сказал Алексей Зарудный, председатель правления Пенсионного фонда Украины.

Чиновники к осени планируют полностью закончить оцифровку бумажных ведомостей. Это позволит пенсионерам обращаться в органы соцзащиты независимо от места регистрации.