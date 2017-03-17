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В Нацагентстве рассказали, каких уточнений требует Закон о госслужбе

17 марта 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Уточнений требует сфера действия закона о государственной службе, а также необходимо усовершенствовать конкурсные процедуры на должности. Об этом глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко заявил во время 12-го заседания панели «Реформа государственного управления».

«Скоро будет год, как закон (о государственной службе - ред.) введен в действие, мы уже видим необходимость усовершенствования некоторых положений», - сказал К.Ващенко.

По его словам, уточнений требует сфера действия закона. Кроме того, по мнению К.Ващенко, необходимо усовершенствовать конкурсные процедуры на должности в государственных структурах.

«Это касается и уточнения, кто является руководителями государственной службы в отдельных органах власти, в частности в силовых структурах, в органах Национальной полиции», - сказал он.

По словам К.Ващенко, это технические уточнения. Он отметил, что реформу государственной службы удалось вывести за пределы политики.

По его словам, раз в квартал он отчитывается в профильном комитете парламента.

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