Сегодня 17 марта 2017 года, 12:33

Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения транша МВФ, - В.Гройсман

Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. США, который может быть выделен после заседания совета директоров МВФ 20 марта, поскольку транш предоставляется в соответствии с уже выполненными к марту 2017 года условиями. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховном Совете.

«Я слышу, что много истерии вокруг нашего сотрудничества с Международным валютным фондом… Но вы должны знать, что очередной транш выделяется тогда, когда предыдущие меры были выполнены. То есть фактически тот транш, который мы можем получить после заседания совета директоров Международного валютного фонда, которое произойдет 20 марта, - это маркер выполнения мер по состоянию на март 2017 года», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что дальнейшие шаги для продолжения сотрудничества с МВФ предусматривают в том числе пенсионную реформу, которая нужна в первую очередь самой Украине.

«Я обращаюсь ко всем украинским политикам. Уважаемые коллеги, не развивайте истерию по поводу самого меморандума. Там ничего нет такого. Это план заданий, который в первую очередь нужен Украине, будем его совместно обсуждать и работать над изменениями, которые принесут пользу украинским гражданам», - подчеркнул премьер.