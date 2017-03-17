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Сегодня 17 марта 2017 года, 12:33

НАБУ проверит происхождение 100 млн грн, внесенных как залог за Р.Насирова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поручила Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) проверить законность происхождения 100 млн гривен, которые были внесены за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в качестве залога. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

«Поручили НАБУ (проверить законность происхождения средств)», - сказал он.

Других подробностей руководитель САП не уточнил. Напомним, Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.