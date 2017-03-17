В Киеве проходит конференция «Международный арбитраж: неизменное развитие»

В Киеве проходит международная конференция «Международный арбитраж: неизменное развитие», организованная Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП Украины и ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» под эгидой UNCITRAL.
В числе участников — независимый арбитр Juliet Blanch Arbitration Джульетт Бланш (Великобритания), партнер Three Crowns Скотт Весел (Великобритания), партнер Gleiss Lutz Штефан Вильске (Германия), вице-президент Комиссии МТП по вопросам арбитража и альтернативного решения споров Карита Воллгрен-Линдхолм (Финляндия), партнер White & Case Дэвид Голдберг (Великобритания, Россия), партнер Mannheimer Swartling Кристофер Льоф (Швеция) и др.
Онлайн-трансляцию конференции можно посмотреть по ссылке.
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МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
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