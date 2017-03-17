Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 марта 2017 года, 12:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Киеве проходит конференция «Международный арбитраж: неизменное развитие»

17 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве проходит международная конференция «Международный арбитраж: неизменное развитие», организованная Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП Украины и ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» под эгидой UNCITRAL.

В числе участников — независимый арбитр Juliet Blanch Arbitration Джульетт Бланш (Великобритания), партнер Three Crowns Скотт Весел (Великобритания), партнер Gleiss Lutz Штефан Вильске (Германия), вице-президент Комиссии МТП по вопросам арбитража и альтернативного решения споров Карита Воллгрен-Линдхолм (Финляндия), партнер White & Case Дэвид Голдберг (Великобритания, Россия), партнер Mannheimer Swartling Кристофер Льоф (Швеция) и др.

Онлайн-трансляцию конференции можно посмотреть по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом