Сегодня 17 марта 2017 года, 11:02

Решение КМУ об отстранении Р.Насирова от должности могут обжаловать

Защита изучает вопрос относительно возможного обжалования решения Кабинета министров Украины об отстранении Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы Украины на время расследования. Об этом сообщил его адвокат Виктор Петруненко.

«Защита подготовила ходатайство на имя Генерального прокурора и антикоррупционного прокурора о закрытии уголовного производства и изучает вопрос обжалования отстранения от должности», - рассказал адвокат.

Отметим, что ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО. Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

По словам защиты, решение о внесении залога было принято семьей Р.Насирова, хотя он сам был против этого, поскольку уверен в том, что сможет доказать свою невиновность.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).