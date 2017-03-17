КМУ установил квоту для иммиграции в Украину в 4 тысячи человек на 2017 год

Кабинет министров Украины установил квоту для иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в Украину на 2017 год в 3963 человека. Об этом говорится в распоряжении правительства на «Урядовом портале».
Сообщается, что к категориям иммигрантов, которым разрешение на постоянное проживание на Украине предоставляется в пределах установленной квоты, относятся деятели науки и культуры, высококвалифицированные специалисты, лица, которые осуществили инвестицию в экономику Украины на сумму не менее 100 тыс. долларов, а также лица, которые являются родственниками граждан Украины.
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