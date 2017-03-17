Сегодня 17 марта 2017 года, 11:02

Киевсовет попросил КМУ вернуть регулирование цен на социально значимые продукты питания

Депутаты Киевского облсовета потребовали у правительства вернуть регулирование цен на социально значимые продукты питания, которое было отменено в конце прошлого года как «нерыночное».

«Сегодня Киевский областной совет принял важное решение «О поддержке обращения в Кабинет Министров относительно возможной отмены государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания».

На сегодняшний день, большинство населения тратит львиную часть своих доходов на продукты и оплату жилищно-коммунальных услуг. Считаю, что госрегулирование цен можно отменять лишь когда вырастет благосостояние народа, что случится не ранее, чем через 2-3 года, Но сейчас полная отмена граничной 15%-й наценки может привести к еще большему удорожанию продуктов», написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета и глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, депутаты сформировали следующий список предложений правительству:

Рассмотреть возможность продления государственного регулирования цен на социально значимые продукты, увеличив максимально допустимую наценку до 20%, и сократить перечень социальной продукции в каждой категории (мясо, хлеб, молочные продукты, крупы) в пользу наиболее дешевых продуктов;

В случае отмены государственного регулирования цен рассмотреть возможность внедрения программы субсидирования продуктов питания для семей с низкими доходами, вроде Американской федеральной программы льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program);

Рассмотреть возможность увеличения размера дотаций из государственного бюджета для субсидирования агропромышленных компаний, производящих продукты питания.