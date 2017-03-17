Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 марта 2017 года, 11:02

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Киевсовет попросил КМУ вернуть регулирование цен на социально значимые продукты питания

17 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Депутаты Киевского облсовета потребовали у правительства вернуть регулирование цен на социально значимые продукты питания, которое было отменено в конце прошлого года как «нерыночное».

«Сегодня Киевский областной совет принял важное решение «О поддержке обращения в Кабинет Министров относительно возможной отмены государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания».

На сегодняшний день, большинство населения тратит львиную часть своих доходов на продукты и оплату жилищно-коммунальных услуг. Считаю, что госрегулирование цен можно отменять лишь когда вырастет благосостояние народа, что случится не ранее, чем через 2-3 года, Но сейчас полная отмена граничной 15%-й наценки может привести к еще большему удорожанию продуктов», написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета и глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, депутаты сформировали следующий список предложений правительству:

  • Рассмотреть возможность продления государственного регулирования цен на социально значимые продукты, увеличив максимально допустимую наценку до 20%, и сократить перечень социальной продукции в каждой категории (мясо, хлеб, молочные продукты, крупы) в пользу наиболее дешевых продуктов;

  • В случае отмены государственного регулирования цен рассмотреть возможность внедрения программы субсидирования продуктов питания для семей с низкими доходами, вроде Американской федеральной программы льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program);

  • Рассмотреть возможность увеличения размера дотаций из государственного бюджета для субсидирования агропромышленных компаний, производящих продукты питания.

    • Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

     



    Присоединяйтесь к обсуждению!

    Автор *
    E-mail
    Текст *
    Осталось
    из 1000 символов
    * - Поля, обязательные для заполнения.

    № 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

    Свободная торговля

    № 11 (1003)
    Государство и юристы

    Сетевой бизнес

    Отрасли практики

    Посторонние предметны

    Тема номера:

    Сбор лекарственных прав

    Частная практика

    Взнести ясность

    Архив голосованийVox Populi

    Юриспруденция — профессия cамая...

    скучная

    сложная

    творческая

    ответственная

    бесполезная

    увлекательная

    прибыльная

    опасная

    ничего из вышеперечисленного

    Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

    • АФ «Династия»
    • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Пресс-релизы

    МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

    ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

    ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

    Далее...

    "Юридическая практика" в соцсетях

    vkfbyoutube

    Заказ юридической литературы

    Скачать прайс издательства

    ПОДПИСКА

    Что такое RSS?RSS-ленты

    RSS ЮП: Новости

    RSS ЮП: Свежий номер

    На главную
    ЮФУ
    ЮрПремия
    ТОП 50
    Продвижение
    День ЮП
    Магазин
    Реклама
    Авторам
    Контакты
    Отзывы


    База документов
    © Юридическая практика, 1997-2015
    Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом