Киевсовет попросил КМУ вернуть регулирование цен на социально значимые продукты питания

Депутаты Киевского облсовета потребовали у правительства вернуть регулирование цен на социально значимые продукты питания, которое было отменено в конце прошлого года как «нерыночное».
«Сегодня Киевский областной совет принял важное решение «О поддержке обращения в Кабинет Министров относительно возможной отмены государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания».
На сегодняшний день, большинство населения тратит львиную часть своих доходов на продукты и оплату жилищно-коммунальных услуг. Считаю, что госрегулирование цен можно отменять лишь когда вырастет благосостояние народа, что случится не ранее, чем через 2-3 года, Но сейчас полная отмена граничной 15%-й наценки может привести к еще большему удорожанию продуктов», написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета и глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, депутаты сформировали следующий список предложений правительству:
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