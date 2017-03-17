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Поступления от паевого взноса упали в два раза

17 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

По оценкам Минрегионстроя, поступления в местные бюджеты составили только 1,4 млрд грн.

Отмена долевого участия, о чем говорится в законопроекте №3610 «О регулировании градостроительной деятельности», и принятие законопроекта №5587 по улучшению условий ведения строительной деятельности, поспособствует повышению позиций Украины в общем рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business на 10 пунктов — с 80 на 70 место, — заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

«Аналогичной практики в виде паевого взноса нет ни в одной из европейских стран. Такой налог находится вне рамок соответствующего кодекса, уплачивается застройщиками в специальный фонд местных бюджетов и расходуется на любые цели местных нужд без конкретизации объектов инфраструктуры. Отменив его, мы не только сделаем невозможным коррупцию, но и существенно улучшим наши позиции в DB, ​​поднявшись с 140 на 20 позицию по строительному показателю и с 80 на 70 место в общем рейтинге», — цитирует Парцхаладзе его пресс-служба.

По словам замминистра, исходя из объема построенной жилой и коммерческой недвижимости в 2016 году в местные бюджеты должно было поступить около 3 млрд грн паевого взноса на развитие инфраструктуры, но фактически поступления составили 1,35 млрд грн.

«В результате финансовой реорганизации местные бюджеты получили 20% или 71,5 млрд грн поступлений, что позволяет им качественно, без коррупционных факторов, обеспечить развитие населенных пунктов. В том числе, уплачивается налог на недвижимое имущество, который в 2016 г. составил 1,4 млрд грн и будет ежегодно увеличиваться на 50-60%», — подчеркнул замглавы Минрегионстроя.

Отметим, законопроекты №№3610, 5587 были внесены в повестку дня заседания Верховной Рады 16 марта.

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