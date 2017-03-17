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Сегодня 17 марта 2017 года, 09:31

МЭРТ ожидает, что туристы будут тратить в Украине до 80 млрд грн

Кабинет министров на заседании в четверг принял Стратегию развития туризма и курортов до 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"По данным Всемирной туристической организации ООН вклад туризма в мировой ВВП составляет 10%, а общее количество рабочих мест, прямо или косвенно касающихся сферы туризма - 11%", - сообщает МЭРТ.

Как отмечается, стратегия определяет подход государственной туристической политики по следующим направлениям: безопасность туристов; нормативно-правовое обеспечение; развитие туристической инфраструктуры; развитие человеческих ресурсов; маркетинговая политика развития туризма и курортов.

Стратегия предусматривает, что к 2026 году в Украине: количество иностранных туристов увеличится в 2,5 раза; количество внутренних туристов увеличится в 5 раз; количество рабочих мест в сфере туризма увеличится в 5 раз, наполнение бюджетов всех уровней от осуществления туристической деятельности увеличится в 10 раз.

Кроме того, в МЭРТ надеются, что стратегия поможет увеличить количество субъектов туристической деятельности в 5 раз.

Минэкономики также ожидает, что туристы будут тратить во время путешествий в Украине до 80 млрд гривен.

"Разработка туристической стратегии - это одно из условий, которое мы должны выполнить в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы уже работаем над ее воплощением: создаем план мероприятий реализации Стратегии, ведем активный диалог с представителями украинского бизнеса, прорабатываем законодательную базу", - отметил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.