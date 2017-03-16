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Сегодня 17 марта 2017 года, 00:26

За Р.Насирова внесли залог в размере 100 млн грн

Жена отстраненного руководителя ГФС Романа Насирова внесла за него залог. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«Жена Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) внесла денежный залог определенную постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 в размере 100 млн грн. на специальный счет Соломенского районного суда», - сказано в заявлении.

В САПе напомнили, что на Р.Насирова теперь положены следующие обязанности:

- Прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, в суд по первому требованию;

- Носить электронное средство контроля.

- Не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

- Сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и / или места работы;

- Воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;

- Сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

«В случае невыполнения подозреваемым вышеупомянутых обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Р. Насирова освободят из-под стражи уже в четверг. В помещение СИЗО уже приехали два его адвокаты.

Как известно, Роман Насиров был задержан 2 марта. В понедельник, 13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей отстраненного голову ГФС Романа Насирова.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

По данным САП, г-н Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».