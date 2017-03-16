Утвержден новый Нацперечень основных лекарств

Кабинет министров Украины утвердил Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык на пресс-конференции в четверг.
«Утвержденный сегодня Нацперечень гармонизирован с новым изданием базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Все лекарственные препараты имеют обоснование эффективности, безопасности, и экономической целесообразности от экспертов ВОЗ», — сказал он.
Роман Илык отметил, что одной из главных целей принятия нового Нацперечня являлось обеспечение пациентов лекарственными средствами на всем госпитальном сегменте, а также на амбулаторном уровне лекарствами по программе реимбурсации.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: