Сегодня 16 марта 2017 года, 18:22

Утвержден новый Нацперечень основных лекарств

Кабинет министров Украины утвердил Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык на пресс-конференции в четверг.

«Утвержденный сегодня Нацперечень гармонизирован с новым изданием базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Все лекарственные препараты имеют обоснование эффективности, безопасности, и экономической целесообразности от экспертов ВОЗ», — сказал он.

Роман Илык отметил, что одной из главных целей принятия нового Нацперечня являлось обеспечение пациентов лекарственными средствами на всем госпитальном сегменте, а также на амбулаторном уровне лекарствами по программе реимбурсации.