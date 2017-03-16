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Утвержден новый Нацперечень основных лекарств

16 марта 2017 года Источник:ДЕЛО

Кабинет министров Украины утвердил Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык на пресс-конференции в четверг.

«Утвержденный сегодня Нацперечень гармонизирован с новым изданием базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Все лекарственные препараты имеют обоснование эффективности, безопасности, и экономической целесообразности от экспертов ВОЗ», — сказал он.

Роман Илык отметил, что одной из главных целей принятия нового Нацперечня являлось обеспечение пациентов лекарственными средствами на всем госпитальном сегменте, а также на амбулаторном уровне лекарствами по программе реимбурсации.

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