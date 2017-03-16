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В Британии выдали первую лицензию на ЭКО с использованием генетического материала трех людей

16 марта 2017 года Источник:УНИАН

Власти Великобритании выдали первое разрешение на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения с использование генетического материала трех родителей.

Процедура ЭКО с использованием донорских митохондрий позволяет избежать передачи наследственных митохондриальных заболеваний. Данные заболевания передаются по материнской линии, с цитоплазмой материнской яйцеклетки, что можно предотвратить путем переноса ядра яйцеклетки женщины-носительницы наследственного заболевания в цитоплазму яйцеклетки здорового донора.

В 2015 году парламент Великобритании проголосовал за принятие проекта, разрешающего донорство митохондрий, а в прошлом году Управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению Великобритании официально разрешило клиникам проводить экстракорпоральное оплодотворение при использовании генетического материала трех человек. Существуют две методики, позволяющие провести эту манипуляцию – перенос веретена деления (выполняется до оплодотворения) и перенос пронуклеуса. При переносе пронуклеуса требуется предварительно оплодотворить донорскую и материнскую яйцеклетки, а после (в первые сутки) перенести ядро материнской яйцеклетки в донорскую. При этом второй эмбрион погибает.

В 2016 году путем переноса ядра материнской яйцеклетки в донорскую был рожден первый ребенок, несущий ДНК трех человек. В связи с особенностями законодательства Мексики группе американских ученых удалось провести процедуру ЭКО с использованием донорских митохондрий. За помощью к американским ученым обратилась супружеская пара из Иордании. Будущая мать являлась носителем митохондриальной мутации, связанной с синдромом Лея – тяжелого нарушения нервной системы.

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