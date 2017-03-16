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Премьер-министр пообещал ликвидировать неэффективные таможни

16 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал ликвидировать неэффективные украинские таможни. Об этом он заявил, выступая на 13 ежегодной инвестиционной конференции.

«Мы преодолеем коррупцию на всех таможнях страны, мы обеспечим реформирование таможни, мы ликвидируем неэффективные таможни», – сказал В.Гройсман.

По его словам, правительство уже имеет понимание, какие решения нужно принимать, чтобы реформировать таможню, однако для этого необходима поддержка парламента.

Вместе с тем премьер-министр рассказал, что правительством было сформировано отдельное подразделение, выехавшее для помощи в работе Одесской таможне, и вчера и.о. руководителя ГФС уже предоставил первые результаты деятельности таможни совместно с этим подразделением.

«За 5 дней работы Одесская таможня выполнила план поступлений за один месяц! Представьте себе, насколько масштабные коррупционные вещи были на Одесской таможне, а Одесская таможня – это 50% всех товародвижений по Украине», – отметил В.Гройсман.

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