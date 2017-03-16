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Одесский суд конфисковал иностранное судно, незаконно заходившее в закрытые порты Крыма

16 марта 2017 года Источник:УНИАН

Малиновский районный суд Одессы конфисковал в пользу Украины иностранное судно Sky Moon с грузом стоимостью 18,5 млн грн, незаконно заходившее в закрытые порты аннексированного Крыма.

Как сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, 15 марта Малиновский райсуд рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный Одесской таможней по инициативе военной прокуратуры, в отношении капитана танзанийского судна Sky Moon. Указанное судно было задержано 30 ноября 2016 года вблизи Ренийского морского порта (Одесская область) Государственной пограничной службой Украины в рамках совместной операции с военной прокуратурой Южного региона Украины.

«Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3 тыс. тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн грн», - отметила Я.Стекачева.

Также суд принял решение о конфискации и транспортного средства, которое использовалось для совершения правонарушения - указанное морское судно. Отмечается, что данный груз - наибольшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил.

«Впервые в истории Украины суд принял решение о конфискации морского судна», - подчеркнула г-жа Стекачева.

Она добавила, что к уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом упомянутый капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца - гражданин Молдовы. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца - гражданина Румынии, который организовал «совершение этого преступления».

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