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Парламент ужесточил ответственность военнослужащих за невыполнение приказов

16 марта 2017 года Источник:УНИАН

Верховный Совет Украины принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности военнослужащих и некоторых других лиц». За данное решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов, или появление таких лиц на территории воинской части в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, или выполнение ими обязанностей воинской службы в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, а также отказ таких лиц от прохождения освидетельствования относительно алкогольного, наркотического или другого опьянения влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до пяти суток.

Такие же действия, совершенные в условиях особого периода или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за подобные нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере от двухсот пятнадцати до двухсот восьмидесяти пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

Законом предусмотрено, что отказ от выполнения законных требований командира (начальника) влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток. Такие же деяния, совершенные в условиях особого периода, влекут за собой наложение штрафа в размере от ста сорока пяти до двухсот восьмидесяти пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

Также ужесточается ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, за неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества, а также за злоупотребление военным служебным лицом властью или служебным положением. Законом предусмотрено, что нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также с радиоактивными материалами влечет за собой наложение штрафа в размере от семидесяти до ста сорока пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток. Такие же действия, совершенные в условиях особого периода, влекут за собой наложение штрафа в размере от ста сорока пяти до двухсот восьмидесяти пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток. Законом предусмотрено статьи 401, 425 и 426 Уголовного кодекса Украины, касающихся военного преступления, изложить в новой редакции.

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