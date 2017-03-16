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Королева Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из ЕС

16 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект, позволяющий британскому правительству начать процедуру выхода страны из Европейского союза.

Сообщается, что переговоры с Брюсселем касательно выхода страны из ЕС могут начаться уже в течение двух недель, так как после утверждения монархом законопроект приобретает полную силу и становится законом.

Отмечается также, что премьер-министр Тереза Мэй ранее заявляла, что отправит уведомление о начале переговоров в Брюссель до конца марта.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня и получившего название Brexit (от «British exit» - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

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