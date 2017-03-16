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Украина перейдет к страховой медицине с начала 2019 года, - Минздрав

16 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Кабинет министров Украины рассмотрел пакет документов, которые запустят медицинскую реформу в стране. Об этом сегодня во время брифинга сообщила и.о. министра здравоохранения Украины, Ульяна Супрун.

Реформа медицины, предлагаемая правительством, в частности, изменит систему финансирования в медсфере. Основная ее цель - создание системы медстрахования для пациентов. Предполагается, что новая система в полном объеме заработает в 2019 году.

Таким образом, государство вводит оплату больницам и частным клиникам за конкретные медицинские случаи с конкретными людьми - за счет страховых взносов граждан.

«Уже есть концепция 2016 года, и основываясь на этой концепции, мы написали законопроект, который воплощает реформу финансирования медуслуг», - сказала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам У.Супрун, правительство уже приняло несколько постановлений, которые касаются доступности лекарств. И программа доступности лекарств будет расширяться ежегодно.

Основная цель реформы в том, чтобы пациенты прекратили оплачивать медуслуги «в карман врачу». Для этого будет принят обязательный пакет бесплатных медуслуг, которые гарантирует государство. Прежде всего, этот принцип касается первичной и неотложной медпомощи.

Замминистра здравоохранения Роман Илык высказал уверенность в том, что в ближайшее время, в Украине будет принят Национальний перечень основных лекарственных средств, который обеспечит медпрепаратами больных диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Бесплатные лекарства - это гарантия защиты пациентов», - сказал он.

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Комментарии:»

да 16 марта 2017 года 15:54 #

печально. Бюрократов увеличат, а врачей уберут. Это и будет результат реформы. Правильное слово даже запустят.

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