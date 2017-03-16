Украина перейдет к страховой медицине с начала 2019 года, - Минздрав

Кабинет министров Украины рассмотрел пакет документов, которые запустят медицинскую реформу в стране. Об этом сегодня во время брифинга сообщила и.о. министра здравоохранения Украины, Ульяна Супрун.
Реформа медицины, предлагаемая правительством, в частности, изменит систему финансирования в медсфере. Основная ее цель - создание системы медстрахования для пациентов. Предполагается, что новая система в полном объеме заработает в 2019 году.
Таким образом, государство вводит оплату больницам и частным клиникам за конкретные медицинские случаи с конкретными людьми - за счет страховых взносов граждан.
«Уже есть концепция 2016 года, и основываясь на этой концепции, мы написали законопроект, который воплощает реформу финансирования медуслуг», - сказала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По словам У.Супрун, правительство уже приняло несколько постановлений, которые касаются доступности лекарств. И программа доступности лекарств будет расширяться ежегодно.
Основная цель реформы в том, чтобы пациенты прекратили оплачивать медуслуги «в карман врачу». Для этого будет принят обязательный пакет бесплатных медуслуг, которые гарантирует государство. Прежде всего, этот принцип касается первичной и неотложной медпомощи.
Замминистра здравоохранения Роман Илык высказал уверенность в том, что в ближайшее время, в Украине будет принят Национальний перечень основных лекарственных средств, который обеспечит медпрепаратами больных диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Бесплатные лекарства - это гарантия защиты пациентов», - сказал он.
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печально. Бюрократов увеличат, а врачей уберут. Это и будет результат реформы. Правильное слово даже запустят.
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