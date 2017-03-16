Депутаты поддержали создание Единого государственного реестра военнообязанных

Верховный Совет поддержал законопроект о создании на Украине Единого реестра военнообязанных. За соответствующий законопроект №2504-д в повторном втором чтении проголосовали 236 народных депутатов.
Как известно, законопроект 2504-д был зарегистрирован в ноябре 2015 года и с тех пор неоднократно дорабатывался.
Государственный реестр будет единственной автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, где будет храниться информация обо всех военнообязанных (призывниках).
Реестр должен помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно воинского учета.
Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины.
Владельцем всей информации будет выступать Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб.
Сюда будут перенесены сведения из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, миграционной и фискальной служб. Также реестр пополнится данными военнообязанных (призывников) с учетных карточек и личных дел военкоматов.
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