Сегодня 16 марта 2017 года, 15:20

Киевсовет порекомендовал столичному бизнесу не сотрудничать с резидентами РФ

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение «О субъектах хозяйствования Российской Федерации, и находящихся под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц РФ, которые прямо или косвенно осуществляют хозяйственную деятельность в городе Киеве». Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Соответствующее решение рекомендует всем предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Киеве, прекратить любую хозяйственную деятельность и взаимоотношения с юридическими лицами, которые находятся под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц РФ.

Согласно решению, Департамент промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевсовета (КГГА) должен обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой в трехмесячный срок сформировать перечень предприятий и лиц РФ. А столичные предприятия, учреждения и организации в течение месяца должны прекратить все отношения с компаниями, которые прямо или косвенно связаны с предприятиями и лицами РФ.

Также решение предусматривает рекомендовать Киевскому городскому голове обратиться в СНБО для применения и/или расширения санкций в отношении предприятий и лиц РФ, в соответствии со специальным законодательством Украины о санкциях.