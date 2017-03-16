Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 марта 2017 года, 15:20

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Президент утвердил санкции в отношении ряда российских банков

16 марта 2017 года Источник:Минфин

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц. Об этом говорится в соответствующем Указе, сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Согласно сообщению, решение СНБО было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений Национального банка Украины.

Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВиЕс Банк», ОАО «Проминвестбанк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лицами.

Кабинет Министров вместе с Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в соответствующих юридических лиц.

Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, Совет Национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины проанализировать деятельность украинских банков с российским госкапиталом и ввести санкции в течение суток.

Напомним, после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, предоставляющих паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР», в Украине разгорелся скандал.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
  • aequo
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом