Сегодня 16 марта 2017 года, 15:20

Президент утвердил санкции в отношении ряда российских банков

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц. Об этом говорится в соответствующем Указе, сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Согласно сообщению, решение СНБО было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений Национального банка Украины.

Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВиЕс Банк», ОАО «Проминвестбанк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лицами.

Кабинет Министров вместе с Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в соответствующих юридических лиц.

Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, Совет Национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины проанализировать деятельность украинских банков с российским госкапиталом и ввести санкции в течение суток.

Напомним, после того, как в российских СМИ появилась информация о том, что Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, предоставляющих паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР», в Украине разгорелся скандал.