Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 марта 2017 года, 15:20

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания

16 марта 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Кабинет министров Украины отозвал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания. Такое решение было принято на заседании правительства.

При рассмотрении этого вопроса представитель Мининформполитики просил членов правительства рассмотреть вопрос об отзыве Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания.

В министерстве пояснили, что цель этого проекта закона была в том, чтобы безотлагательно распространить украинское вещание на приграничных территориях путем упрощения механизма лицензирования вещания на таких территориях. Однако, при рассмотрении проекта закона у профильного комитета были замечания относительно того, что нужно более детально выписать терминологию и тому подобное.

После рассмотрения этого вопроса члены правительства одобрили это решение.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
  • integrites
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом