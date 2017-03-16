КМУ отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания

Кабинет министров Украины отозвал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания. Такое решение было принято на заседании правительства.
При рассмотрении этого вопроса представитель Мининформполитики просил членов правительства рассмотреть вопрос об отзыве Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания.
В министерстве пояснили, что цель этого проекта закона была в том, чтобы безотлагательно распространить украинское вещание на приграничных территориях путем упрощения механизма лицензирования вещания на таких территориях. Однако, при рассмотрении проекта закона у профильного комитета были замечания относительно того, что нужно более детально выписать терминологию и тому подобное.
После рассмотрения этого вопроса члены правительства одобрили это решение.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: