Сегодня 16 марта 2017 года, 15:20

КМУ отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания

Кабинет министров Украины отозвал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания. Такое решение было принято на заседании правительства.

При рассмотрении этого вопроса представитель Мининформполитики просил членов правительства рассмотреть вопрос об отзыве Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания.

В министерстве пояснили, что цель этого проекта закона была в том, чтобы безотлагательно распространить украинское вещание на приграничных территориях путем упрощения механизма лицензирования вещания на таких территориях. Однако, при рассмотрении проекта закона у профильного комитета были замечания относительно того, что нужно более детально выписать терминологию и тому подобное.

После рассмотрения этого вопроса члены правительства одобрили это решение.