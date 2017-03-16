Депутаты поддержали в первом чтении упрощение документирования увечий бойцов АТО

Верховный Совет принял в первом чтении законопроект о документальном оформлении травм – увечий, ранений, контузии – участникам АТО. Проект закона №3728 за основу поддержали со второй попытки 262 народных депутата.
Подготовку к рассмотрению поправок ко второму чтению по сокращенной процедуре поддержали 236 народных избранников. Законопроект предлагает зафиксировать, что:
«В случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты согласно поре года и иметь при себе направление, подписанное командиром военной части, медицинскую книжку, документ, удостоверяющий личность, необходимые личные вещи и аттестат на продовольствие, справку о травмах (увечье, ранении, контузии) и при необходимости медицинскую характеристику, а в случае убытия на лечение за пределы гарнизона, кроме того – аттестат на вещевое и денежное обеспечения, проездные документы до местоположения лечебного заведения и назад».
«В случае, если обстановка не позволяет предоставить справку о травмах (увечье, ранении, контузии) до направлении раненного военнослужащего на лечение вне расположения военной части, она присылается в военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, получивший травму (увечье, ранение, контузию), в срок до 30 суток со дня получения травмы… или в срок до 30 суток по требованию указанного военного комиссариата», – добавляется в проекте закона.
В объяснительной записке сказано, что значительное количество бойцов АТО, получивших ранения во время боевых столкновений, сейчас «не могут получить предусмотренных законодательством льгот и компенсаций вследствие, прежде всего, несовершенства положений Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины», потому есть необходимость упорядочить процесс получения раненными бойцами АТО справки о причинной связи ранения с выполнением военных обязанностей.
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