Правительство продолжит «чрезвычайное положение» в энергетике

Правительство продолжит чрезвычайные меры в энергетической сфере. Об этом на заседании Кабинета министров 16 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Он сообщил, что в четверг состоится заседание антикризисного штаба, который проведет вице-премьер Владимир Кистион.
«Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны. Это вынужденный шаг. Но мы должны выйти из этих реалий сильнее», - сказал В.Гройсман.
Он заверил, что правительство работает над различными вариантами удержания ситуации и минимизации негативных последствий.
«Цель энергетической независимости будет достигнута. Если бы некоторые нам не мешали, мы бы быстрее этого достигли», - заявил В.Гройсман.
Как известно, Кабинет министров принял распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» 15 февраля. О введении чрезвычайного положения в энергетике просили компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.
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