Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 марта 2017 года, 13:49

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство продолжит «чрезвычайное положение» в энергетике

16 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Правительство продолжит чрезвычайные меры в энергетической сфере. Об этом на заседании Кабинета министров 16 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он сообщил, что в четверг состоится заседание антикризисного штаба, который проведет вице-премьер Владимир Кистион.

«Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны. Это вынужденный шаг. Но мы должны выйти из этих реалий сильнее», - сказал В.Гройсман.

Он заверил, что правительство работает над различными вариантами удержания ситуации и минимизации негативных последствий.

«Цель энергетической независимости будет достигнута. Если бы некоторые нам не мешали, мы бы быстрее этого достигли», - заявил В.Гройсман.

Как известно, Кабинет министров принял распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» 15 февраля. О введении чрезвычайного положения в энергетике просили компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
  • aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом