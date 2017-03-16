Верховный Совет Украины поддержал во втором чтении законопроект №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)». За документ проголосовали 252 парламентария.
В частности, предусмотрена возможность осуществлять вызов лица, находящегося за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательной публикации в печатных СМИ Кабинета министров или парламента и на официальном сайте органа, осуществляющего досудебное расследование (в таких случаях лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки о вызове с момента его опубликования в этих СМИ). При этом, в случае, если подозреваемый добровольно явится к следователю судьи, а обвиняемый в суд, решение о разрешении на задержание с целью привода теряет законную силу с момента добровольного появления, о чем суд уведомляет прокурора. Согласно закону, до 18 месяцев увеличивается максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствах по особо тяжких преступлениях, совершенных организованными группами, преступными организациями.
Также предусматривается возможность продления Генеральным прокурором срока досудебного расследования до 18 месяцев. В случае объединения уголовных производств порядок исчисления сроков досудебного расследования определяется:
• путем поглощения менее срока большим - в производствах, которые расследовались в один промежуток времени;
• путем добавления сроков досудебного расследования по каждому из производств - в производствах, которые расследовались в разные промежутки времени, которые не пересекаются, в пределах сроков досудебного расследования преступления, предусматривающий наиболее длительный срок предварительного расследования с учетом возможности его продления.Напомним, ранее «ЮП» сообщала, что Совет адвокатов Украины и Реанимационный пакет реформ выступали с заявлениями против указанного законопроекта. Почему законопроект №5610 серьезно встревожил профессиональные адвокатские круги читайте в статье «ЮП» «Выжать все сроки».
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