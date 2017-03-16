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Сегодня 16 марта 2017 года, 13:49

В.Гройсман рассказал о процессе создания новой службы финрасследований

В настоящее время на Украине создается единая современная служба финансовых расследований. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время выступления на 13-й Ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

«Сейчас мы создаем единую современную службу финансовых расследований. Излишний контроль мы уберем, не позволим никому влиять на бизнес», - сообщил он.

Как сообщалось ранее, служба финансовых расследований должна появиться на Украине не позднее 2017 года.