В.Гройсман рассказал о процессе создания новой службы финрасследований

В настоящее время на Украине создается единая современная служба финансовых расследований. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время выступления на 13-й Ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
«Сейчас мы создаем единую современную службу финансовых расследований. Излишний контроль мы уберем, не позволим никому влиять на бизнес», - сообщил он.
Как сообщалось ранее, служба финансовых расследований должна появиться на Украине не позднее 2017 года.
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