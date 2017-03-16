Сегодня 16 марта 2017 года, 12:18

АМКУ вновь обвинил мобильных операторов в обмане абонентов

Антимонопольный комитет уличил мобильных операторов в манипуляциях с информированием абонентов о тарифах на голосовую связь. Как сказано в годовом отчете ведомства, оно с 2016 года рассматривает дела по признакам нарушений со стороны мобильных операторов «Киевстар», МТС Украина и lifecell в принципах тарификации. По данным АМКУ, компании распространяют информацию, которая вводит потребителей в заблуждение.

Как пишут антимонополисты, операторы мобильной связи, информируя абонента о голосовой услуге, обычно указывают, что тариф составляет Х грн/секунда. При этом операторы дополнительно сообщают о принципах тарификации звонков.

«Например, «Киевстар» отмечает, что тарификация звонков посекундная. Потом добавляет, что тарификация звонков осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора в размере указанной в стоимость минуты. А секунды со 2-ой по 60-ю не тарифицируются», — сообщают в АМКУ.

Lifecell также указывает, что тарификация является посекундной. Но добавляет, что тарификация осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора. А остальные 59 секунд предоставляются в счет стоимости первой секунды.

МТС Украина указывает, что тарификация осуществляется в первую секунду каждой минуты. При этом, по данным АМКУ, оператор не указывает, что тарификация является посекундной.

22 декабря АМКУ передал в МТС рекомендации о том, чтобы оператор не вводил в заблуждение абонентов. И МТС, по данным ведомства, нарушения устранил.

По «Киевстар» и lifecellрасследование продолжается. Как сообщают в АМКУ, фактически они подают поминутную тарификацию как посекундную. Поэтому от комитета последуют санкции.