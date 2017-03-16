Сегодня 16 марта 2017 года, 12:18

Парламент поддержал в превом чтении введение украиноязычных квот на телевидении

Народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона о квотах на вещание на телеканалах. За соответствующий проект проголосовали 244 депутата. Не голосовали в полном составе Оппозиционный блок, почти вся «Самопомощь», кроме 4 депутатов, «Возрождение» кроме Виктора Бондаря, и «Воля народа».

Проект предлагает установить для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доли передач и/или фильмов на украинский язык не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Соответствующим телеорганизациям региональной и местной категорий речи проект предлагает установить обязательную долю на уровне 50%;

Отдельно законопроектом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

При этом в проекте уточняется, что передача считается выполненной на украинском языке, если все выступления дикторов (ведущих) передачи выполнены на украинском языке. При этом допускается использование без дублирования и озвучивания репортажей с мест событий, которые не сопровождаются комментариями или другим текстовым сопровождением ведущего, трансляций выступлений приглашенных участников передачи (гостей), а также музыкальных произведений.

Указанные обязательные доли передач на государственном языке касаются только телерадиоорганизаций, в соответствии с условиями лицензий осуществляют эфирное и многоканальное (цифровое) вещания с использованием радиочастотного ресурса.

При рассмотрении проекта в первом чтении депутат Рефат Чубаров отметил, что проектом нельзя нанести удар по крымскотатарскому языку. Поэтому Чубаров призвал создать рабочую группу, чтобы выписать нормы, которые бы не допустили сокращения крымскотатарского языка. Также, по словам Р.Чубарова, группа должна внести изменения в закон о радиовещании.

После этого докладчик проекта депутат Народного Фронта Виктория Сюмар отметила, что крымскотатарский язык уже засчитывается в квоту украинского языка.

«И мы подумаем над механизмами, каким образом мы можем крымсоктатарский язык защищать на Украине», - отметила В.Сюмар.

В свою очередь председатель парламента Андрей Парубий перед голосованием заявил, что задачей депутатов является «защитить украинский язык» и призвал голосовать. Законопроект после доработки должен быть проголосован во втором чтении с поправками, которые должны предложить депутаты.