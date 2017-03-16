Сегодня 16 марта 2017 года, 12:18

Комитет по вопросам соцполитики рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом проект Трудового кодекса

Члены Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения парламента на заседании 15 марта поддержали подготовленный ко второму чтению проект Трудового кодекса №1658. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В начале заседания председатель Комитета Людмила Денисова отметила, что с целью доработки законопроекта была создана специальная рабочая группа. Чтобы учесть мнение всех сторон социального диалога в эту группу вошли представители государственных органов, профсоюзов, организации работодателей, общественности, а также эксперты и ученые. Состоялось 38 заседаний, во время которых рассмотрены предложения и поправки.

Предварительно, перед заседанием Комитета, были проведены консультации между всеми сторонами для выработки компромиссного документа с соблюдением баланса интересов сторон трудовых отношений.

«Результатом нашей совместной работы стала сравнительная таблица, которая обнародована на сайте Комитета. Всего в него вошли около 1900 поправок от субъектов права законодательной инициативы», - сообщила председатель комитета.

Членами Комитета были рассмотрены отдельные предложения народных депутатов, которые настаивали на их голосовании и учете в сравнительной таблице.

В свою очередь, присутствовали представители совместных представительных органов профсоюзов и организации работодателей подчеркнули, что проект Трудового кодекса является комплексным и направлен на урегулирование всех вопросов трудовых правоотношений.

Напомним, Верховный Совет Украины в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины 5 ноября 2015 года. Проект закона №1658 в первом чтении поддержали 258 народных депутатов. Действующий Кодекс законов о труде, который регулирует трудовые отношения на Украине, был принят еще в 1971 году и не учитывал особенностей рыночной экономики.