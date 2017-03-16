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Парламент сегодня рассмотрит вопросы квот украинского языка на ТВ и изменения в УПК относительно заочного осуждения

16 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Верховный Совет на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект №5313, которым предлагается обязать телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

После этого парламент перейдет к вопросам национальной безопасности и обороны.

В частности, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект №5610 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) о заочном осуждении лиц, а также №2504а-д о Едином реестре военнообязанных.

Кроме того, депутаты намерены обсудить во втором чтении законопроект текст№5112 о введении штрафа в размере до 2,5 тыс. гривен за употребление алкогольных напитков военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов.

Следующим в повестке стоит блок вопросов жилищно-коммунального хозяйства, в частности во втором чтении законопроект №4550 о поднятии ставки финансирования по кредитам на строительство (покупку) доступного жилья с 3% до 10%, а также №1581-д о жилищно-коммунальных услугах.

Еще один блок касается вопросов транспорта, в частности во втором чтении законопроект №2712, которым предоставляется право ходить под государственным флагом Украины судам, находящимся в собственности физических лиц-предпринимателей, а также юридических лиц, зарегистрированных на территории Украины.

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