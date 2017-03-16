Сегодня 16 марта 2017 года, 10:47

Суд в штате Гавайи заблокировал новый миграционный указ Д.Трампа

Федеральный суд в штате Гавайи (США) заблокировал новый миграционный указ президента страны Дональда Трампа, за несколько часов до вступления закона в силу.

Как объяснил генеральный прокурор штата Дуглас Чин, мусульманское население, которое проживает на территории США, нуждается в защите, как и другие национальные группы.

«Есть мусульманское население, которое проживает в государстве, и они являются группой, которая должна быть защищена так же, как и любая другая группа», - сказал Генпрокурор.

По его словам, то, что «делает Гавайи особенным, - это его этническое многообразие».