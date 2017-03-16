Суд в штате Гавайи заблокировал новый миграционный указ Д.Трампа

Федеральный суд в штате Гавайи (США) заблокировал новый миграционный указ президента страны Дональда Трампа, за несколько часов до вступления закона в силу.
Как объяснил генеральный прокурор штата Дуглас Чин, мусульманское население, которое проживает на территории США, нуждается в защите, как и другие национальные группы.
«Есть мусульманское население, которое проживает в государстве, и они являются группой, которая должна быть защищена так же, как и любая другая группа», - сказал Генпрокурор.
По его словам, то, что «делает Гавайи особенным, - это его этническое многообразие».
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Если бы у нас такое судья сделал бы - уже б кричали, что всех судей надо уволить
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